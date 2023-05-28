Пограничники показали, как в полной темноте уничтожили "Шахед"
Во время самой массированной российской атаки иранскими дронами-камикадзе один из смертоносных БПЛА врага уничтожили пограничники Черниговского отряда имени князя Владимира Великого совместно с ВСУ.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Сообщается, что сначала бойцы ГПСУ получили информацию о возможной атаке дронами, и уже через некоторое время услышали характерный звук и увидели "мопед" визуально.
По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств поражения. Как результат, "Шахед" взорвался и упал в поле, не долетев до своей цели.
Дословно: "Известно, что такие БПЛА несут десятки килограммов взрывчатки. Поэтому смертоносный дрон мог попасть куда угодно и принести смерть, увечья и разрушения.
Во время воздушной тревоги просим всех идти в укрытия!".
Напомним: Воздушные силы объяснили специфику атаки дронов-камикадзе. По словам спикера ВС Юрия Игната, в ночное время суток пока самое эффективное средство против иранских дронов - зенитные управляемые ракеты, которые имеют большую зону поражения по сравнению с малым ПВО. Идеально - уничтожать "Шахеды" менее затратными силами мобильных огневых групп, но в ночное время эффективность их работы, к сожалению, не большая.
Тем не менее, этой ночью часть дронов удалось уничтожить именно этим группам, добавил Игнат.
Предыстория:
- В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. В столице она длилась более 5 часов. Шла напряженная работа противовоздушной обороны, киевляне не спали от взрывов.
- В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавшие. Есть повреждения и разрушения.
- Воздушные силы утром отчитались о результатах отражения самой массированной российской атаки "Шахедами": уничтожено 52 из 54 ударных дронов врага.