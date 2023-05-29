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Кулеба закликав світ не звикати до постійних ракетних ударів по українських містах

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 13:06

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не вважати масовані удари РФ по українських містах чимось буденним та нагадав про потребу далі посилювати українську ППО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter вранці 29 травня після чергової нічної атаки крилатими ракетами і безпілотниками.

"Російські атаки ударними безпілотниками і ракетами, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним, наскільки б частими вони не стали. Усе це – воєнні злочини, і їх потрібно зупинити подальшим посиленням протиповітряної оборони України, у тому числі винищувачами F-16, і перетворенням російської агресії в цілому на поразку", – написав Кулеба. 

Його заява з’явилася ще до денної повітряної тривоги і потужної роботи ППО у Києві, після чого уламки збитих повітряних цілей впали у кількох районах столиці і травмували одну людину. У Повітряних силах попередньо повідомили, що удар, ймовірно, завдали ракетами "Іскандер".  

В ніч на 29 травня над Києвом сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, минулося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.

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Теми: Кулеба ДмитроМЗС
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