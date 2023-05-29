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Кулеба призвал мир не привыкать к постоянным ракетным ударам по украинским городам

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 13:06

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не считать массированные удары РФ по украинским городам чем-то обыденным и напомнил о необходимости дальше усиливать украинскую ПВО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter утром 29 мая после очередной ночной атаки крылатыми ракетами и беспилотниками.

"Российские атаки ударными беспилотниками и ракетами, направленные на мирные украинские города, нельзя считать чем-то обыденным, насколько бы частыми они ни стали. Все это – военные преступления, и их нужно остановить дальнейшим усилением противовоздушной обороны Украины, в том числе истребителями F-16, и превращением российской агрессии в целом в поражение", – написал Кулеба.

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Его заявление появилось еще до дневной воздушной тревоги и мощной работы ПВО в Киеве, после чего обломки сбитых воздушных целей упали в нескольких районах столицы и травмировали одного человека. В Воздушных силах предварительно сообщили, что удар, вероятно, нанесли ракетами "Искандер".

В ночь на 29 мая над Киевом силы обороны уничтожили более 40 воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.

Темы: Кулеба ДмитрийМИД
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