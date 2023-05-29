У Бахмут замість вагнерівців заходять ВДВ і мотострілецькі підрозділи – ЗСУ
У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська окупанта і мотострілецькі підрозділи.
Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Так, там (у Бахмуті) відбуваються ротаційні заходи через, насамперед, великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал".
Деталі: Також Череватий повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року і мали значні втрати. Тому підрозділи були доукомплектовані мобілізованими.
"Здебільшого це вже другий-третій склад їхнього особового складу", - уточнив речник.
За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на Бахмутському напрямку приблизно однакова.
Що передувало:
- Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмута і передавати позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що вихід вагнерівців з Бахмута і передислокація в місто вояк так званої "ДНР" може знизити інтенсивність ворожих наступів на лінії Авдіївка-Донецьк.