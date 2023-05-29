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У Бахмут замість вагнерівців заходять ВДВ і мотострілецькі підрозділи – ЗСУ

Євген КізіловПонеділок, 29 травня 2023, 20:31
У Бахмут замість вагнерівців заходять ВДВ і мотострілецькі підрозділи – ЗСУ
солдати ВДВ, фото: росзмі

У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська окупанта і мотострілецькі підрозділи.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Так, там (у Бахмуті) відбуваються ротаційні заходи через, насамперед, великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал".

Деталі: Також Череватий повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року і мали значні втрати. Тому підрозділи були доукомплектовані мобілізованими.

"Здебільшого це вже другий-третій склад їхнього особового складу", - уточнив речник.

За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на Бахмутському напрямку приблизно однакова.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмута і передавати позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що вихід вагнерівців з Бахмута і передислокація в місто вояк так званої "ДНР" може знизити інтенсивність ворожих наступів на лінії Авдіївка-Донецьк.

Теми: Бахмутвійна
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