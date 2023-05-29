У Бахмут замість вагнерівців заходять ВДВ і мотострілецькі підрозділи – ЗСУ

У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська окупанта і мотострілецькі підрозділи.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Так, там (у Бахмуті) відбуваються ротаційні заходи через, насамперед, великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал".

Деталі: Також Череватий повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року і мали значні втрати. Тому підрозділи були доукомплектовані мобілізованими.

"Здебільшого це вже другий-третій склад їхнього особового складу", - уточнив речник.

За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на Бахмутському напрямку приблизно однакова.

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