В Бахмут вместо вагнеровцов заходят ВДВ и мотострелковые подразделения – ВСУ

В Бахмут на замену вагнеровцам заходят воздушно-десантные войска оккупанта и мотострелковые подразделения.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Да, там (в Бахмуте) происходят ротационные мероприятия из-за, в первую очередь, больших потерь преступной группировки "Вагнер". Они вынуждены это делать. Заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименования, знаем их командиров и боевой потенциал".

Детали: Также Череватый сообщил, что все указанные подразделения вражеской армии принимали участие в войне с 24 февраля 2022 года и имели значительные потери. Поэтому подразделения были доукомплектованы мобилизованными.

"В основном это уже второй-третий состав их личного состава", - уточнил спикер.

По его словам, за последние дни динамика боевых столкновений на Бахмутском направлении приблизительно одинаковая.

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