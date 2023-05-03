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Почекунка Путіна: фанатку "руського миру" судитимуть за стрім у TikTok

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 13:38
Почекунка Путіна: фанатку руського миру судитимуть за стрім у TikTok
TikTok, ілюстративне фото Getty Images

46-річну жінку судитимуть в Одесі за те, що вона просувала антиукраїнські наративи у соцмережах, зокрема під час стріму в TikTok заявляла, що чекає на захоплення міста Володимиром Путіним. 

Джерело: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Дослівно поліція: "Правоохоронці встановили, що правопорушниця під час трансляції прямого ефіру у соціальному застосунку "Tik Tok" заявляла глядачам, що чекає кремлівського вождя в Одесі і готова потерпіти бойові дії, аби тільки назавжди возз’єднатися з росіянами".

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Деталі: Інтернет-агітаторку викрили дізнавачі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1.

Поліцейські вилучили у жінки мобільний телефон, за допомогою якого вона здійснювала протиправні дії.

На підставі зібраних доказів, підтверджених судовою портретною експертизою, дізнавачі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. 

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"Визнавши зібрані у ході дізнання докази достатніми, правоохоронці склали обвинувальний акт відносно жінки і скерували його до суду", – повідомила заступниця начальника сектору дізнання територіального підрозділу поліції Олена Соловйова.

Теми: Одесасоцмережівійнапропаганда
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