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Ждуны Путина: фанатку "русского мира" будут судить за стрим в TikTok

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 13:38
Ждуны Путина: фанатку русского мира будут судить за стрим в TikTok
TikTok, иллюстративное фото Getty Images

46-летнюю женщину будут судить в Одессе за то, что она продвигала антиукраинские нарративы в соцсетях, в частности во время стрима в TikTok заявляла, что ждет захвата города Владимиром Путиным. 

Источник: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Дословно полиция: "Правоохранители установили, что правонарушительница во время трансляции прямого эфира в социальном приложении "Tik Tok" заявляла зрителям, что ждет кремлевского вождя в Одессе и готова потерпеть боевые действия, чтобы только навсегда воссоединиться с россиянами".

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Детали: Интернет-агитаторшу разоблачили дознаватели отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1.

Полицейские изъяли у женщины мобильный телефон, с помощью которого она осуществляла противоправные действия.

На основании собранных доказательств, подтвержденных судебной портретной экспертизой, дознаватели полиции под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора. 

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"Признав собранные в ходе дознания доказательства достаточными, правоохранители составили обвинительный акт в отношении женщины и направили его в суд", – сообщила заместитель начальника сектора дознания территориального подразделения полиции Елена Соловьева.

Темы: Одессасоцсетивойнапропаганда
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