"Все почалося": Пригожин каже, що ЗСУ пішли в наступ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що українські захисники пішли в наступ і найближчим часом, на його думку, почнеться "активна фаза".

Джерело: Telegram-канал Пригожина

Пряма мова: "Я вважаю, що наступ української армії вже, власне кажучи, почався. Ми бачимо високу активність ворожої авіації, високу активність по периметру і всередині нашого фронту.

Якщо всередині наш фронт ми контролюємо, то по периметру, на жаль, ситуація виглядає не найкращим чином. І тому наші фланги... наскільки вони надійні... я поки що промовчу із вічливості.

Уже все пішло. Коли це перейде в активну фазу? Думаю, що найближчим часом. Можливо, найближчими днями".

Деталі: Також Пригожин пожалівся, що "ворог активізувався за межами історичних кордонів України". Він пояснив, що має на увазі "ситуації з поїздами, безпілотниками" та інше.

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Що цьому передувало:

28 квітня Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка України до контрнаступу перебуває на завершальній стадії.

2 травня Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що українські війська вже готові до наступальних дій завдяки допомозі західних країн.

Вдень 3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що "скоро будуть наступальні дії".

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