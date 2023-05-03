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"Все почалося": Пригожин каже, що ЗСУ пішли в наступ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 16:02
Все почалося: Пригожин каже, що ЗСУ пішли в наступ
Ілюстративне фото з Генштабу ЗСУ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що українські захисники пішли в наступ і найближчим часом, на його думку, почнеться "активна фаза".

Джерело: Telegram-канал Пригожина 

Пряма мова: "Я вважаю, що наступ української армії вже, власне кажучи, почався. Ми бачимо високу активність ворожої авіації, високу активність по периметру і всередині нашого фронту. 

Якщо всередині наш фронт ми контролюємо, то по периметру, на жаль, ситуація виглядає не найкращим чином. І тому наші фланги... наскільки вони надійні... я поки що промовчу із вічливості.

Уже все пішло. Коли це перейде в активну фазу? Думаю, що найближчим часом. Можливо, найближчими днями".

Деталі: Також Пригожин пожалівся, що "ворог активізувався за межами історичних кордонів України". Він пояснив, що має на увазі "ситуації з поїздами, безпілотниками" та інше.

Читайте також: "Чекаючи на контрнаступ. Як ЗСУ готуються до деокупації територій та як злив документів Пентагону впливає на плани України" 

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

Нагадаємо:

  • У вівторок Пригожина піймали на брехливій заяві про смерть командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігора Танцюри.

Теми: ПригожинконтрнаступЗбройні силиВагнер
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