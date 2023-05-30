У Святошинському районі Києва уламки "приземлилися" на територію підприємства – КМВА
Вівторок, 30 травня 2023, 04:20
Уламки збитої вночі 30 травня ворожої цілі впали на територію одного з підприємств у Святошинському районі Києва.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Святошинський район. Попередньо падіння уламків на територію одного з підприємств.
Всі екстрені служби працюють на місці. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються".
Деталі: Про вибухи у Святошинському районі столиці раніше повідомив Віталій Кличко.
Що цьому передувало:
- Віталій Кличко та КМВА повідомили вночі 30 травня, що через падіння уламків у Дарницькому районі столиці загорівся приватний будинок, у Печерському районі загорілися 3 автомобілі, а в Голосіївському – госпіталізовано жінку.
- Внаслідок атаки ворожих цілей на Київ також виникли пожежі у багатоповерховому будинку в Голосіївському районі та житловому будиноку у Подільському районі.
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