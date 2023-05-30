У Святошинському районі Києва уламки "приземлилися" на територію підприємства – КМВА

Уламки збитої вночі 30 травня ворожої цілі впали на територію одного з підприємств у Святошинському районі Києва.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Святошинський район. Попередньо падіння уламків на територію одного з підприємств.

Реклама:

Всі екстрені служби працюють на місці. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються".

Деталі: Про вибухи у Святошинському районі столиці раніше повідомив Віталій Кличко.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ