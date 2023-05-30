В Святошинском районе Киева обломки "приземлились" на территорию предприятия – КГВА

Обломки сбитой ночью 30 мая вражеской цели упали на территорию одного из предприятий в Святошинском районе Киева.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Святошинский район. Предварительно падение обломков на территорию одного из предприятий.

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Все экстренные службы работают на месте. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются".

Детали: О взрывах в Святошинском районе столицы раньше сообщил Виталий Кличко.

Что этому предшествовало:

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