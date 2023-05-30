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В Святошинском районе Киева обломки "приземлились" на территорию предприятия – КГВА

"Украинская правда"Вторник, 30 мая 2023, 04:20
В Святошинском районе Киева обломки приземлились на территорию предприятия – КГВА
КИЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Обломки сбитой ночью 30 мая вражеской цели упали на территорию одного из предприятий в Святошинском районе Киева.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Святошинский район. Предварительно падение обломков на территорию одного из предприятий.

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Все экстренные службы работают на месте. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются".

Детали: О взрывах в Святошинском районе столицы раньше сообщил Виталий Кличко.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Виталий Кличко и КГВА сообщили ночью 30 мая, что из-за падения обломков в Дарницком районе столицы загорелся частный дом, в Печерском районе загорелись 3 автомобиля, а в Голосеевском - госпитализирована женщина.
  • В результате атаки вражеских целей на Киев также возникли пожары в многоэтажном доме в Голосеевском районе и жилом доме в Подольском районе.

Темы: Киеввоздушная тревога
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