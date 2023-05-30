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Четверо поранених, пошкоджені будинки, офіси, авто − поліція показала наслідки атаки на Київщині

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 08:29
Четверо поранених, пошкоджені будинки, офіси, авто − поліція показала наслідки атаки на Київщині
Тут і далі фото з Telegram Андрія Нєбитова

Правоохоронці Київської області отримали понад 50 повідомлень про пошкодження житла, офісів, магазинів та автомобілів під час нічної атаки росіян, 4 людини дістали поранення.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram  

Пряма мова Нєбитова: "Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень". 

 

Деталі: Він також опублікував фото пошкоджень у результаті атаки. 

 

За словами Нєбитова, поліція фіксує усі злочини армії Росії, щоб винні понесли за не це відповідальність.

 

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Теми: Київська областьвійнаполіція
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