Четверо раненых, повреждены дома, офисы, авто − полиция показала последствия атаки на Киевщине
Вторник, 30 мая 2023, 08:29
Правоохранители Киевской области получили более 50 сообщений о повреждении жилья, офисов, магазинов и автомобилей во время ночной атаки россиян, 4 человека получили ранения.
Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь Небытова: "Имеем уже более 50 сообщений от граждан о повреждении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. К сожалению, имеем 4 пострадавших от осколочных ранений".
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Детали: Он также опубликовал фото повреждений в результате атаки.
По словам Небитова, полиция фиксирует все преступления армии России, чтобы виновные понесли за это ответственность.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 30 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы противовоздушной обороны. Россияне атаковали страну "Шахедами".
- В Киеве в результате ночной атаки один человек погиб, еще четыре – госпитализированы, из-за падения обломков повреждены дома и автомобили в разных районах города.
- Противовоздушная оборона уничтожила 29 из 31 запущенного врагом "Шахеда".