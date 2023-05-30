Четверо раненых, повреждены дома, офисы, авто − полиция показала последствия атаки на Киевщине

Здесь и далее фото из Telegram Андрея Небытова

Правоохранители Киевской области получили более 50 сообщений о повреждении жилья, офисов, магазинов и автомобилей во время ночной атаки россиян, 4 человека получили ранения.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "Имеем уже более 50 сообщений от граждан о повреждении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. К сожалению, имеем 4 пострадавших от осколочных ранений".

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Детали: Он также опубликовал фото повреждений в результате атаки.

По словам Небитова, полиция фиксирует все преступления армии России, чтобы виновные понесли за это ответственность.

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