Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни за добу не провели жодної атаки на Бахмут – зведення Генштабу

Євген КізіловВівторок, 30 травня 2023, 19:14
Росіяни за добу не провели жодної атаки на Бахмут – зведення Генштабу
фото: генштаб

Протягом минулої доби російські загарбники на бахмутському і лиманському напрямках у наступ не йшли.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні у Facebook

Дослівно: "На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив… На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив".

Деталі: Також повідомляється, що загалом протягом доби росіяни завдали 44 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Що передувало:

  • Раніше ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із Бахмута і передавати позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня.
  • Пізніше стало відомо, що в Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська і мотострілецькі підрозділи окупанта.

Теми: БахмутвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Бахмут
Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр
У Бахмут замість вагнерівців заходять ВДВ і мотострілецькі підрозділи – ЗСУ
Пригожин підриває авторитет Путіна через неотриману винагороду "за захоплення Бахмута" – ISW
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: