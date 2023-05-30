Росіяни за добу не провели жодної атаки на Бахмут – зведення Генштабу

Протягом минулої доби російські загарбники на бахмутському і лиманському напрямках у наступ не йшли.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні у Facebook

Дослівно: "На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив… На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив".

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Деталі: Також повідомляється, що загалом протягом доби росіяни завдали 44 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань.

ВІДЕО ДНЯ

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Що передувало: