Россияне за сутки не провели ни одной атаки на Бахмут – сводка Генштаба

За прошедшие сутки российские захватчики на бахмутском и лиманском направлениях в наступление не шли.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в своей сводке в Facebook

Дословно: "На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил... На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил".

Детали: Также сообщается, что в целом в течение суток россияне нанесли 44 авиационных и 1 ракетный удар, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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