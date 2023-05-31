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Росія оголосила в розшук трьох генералів України

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 09:01
Росія оголосила в розшук трьох генералів України
Прапор РФ, фото LightRocket via Getty Images

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук не лише трьох українських командувачів, а й трьох генералів, звинувачуючи їх у загибелі та пораненні жителів захопленого Росією сходу України.

Джерело: РБК з посиланням на електронну базу МВС РФ

Деталі: МВС Росії оголосило в розшук генерал-полковника Ігоря Колесника, генерал-лейтенанта Олександра Локоту і генерал-лейтенанта Андрія Грищенка. Всіх трьох розшукують за кримінальною статтею. 

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Колесник у 2013-2015 роках очолював Оперативне командування "Північ", а з 2016 по 2019 рік був першим заступником начальника Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

Локота 2015 року очолив Оперативне командування "Північ", за рік його призначили першим заступником командувача Сухопутними військами ЗСУ, 2017-го він обійняв посаду заступника начальника Генштабу і до листопада того ж року керував силами АТО в Україні.

Грищенко в різні роки був заступником командувача військами Оперативного командування "Північ", командувачем військами Оперативного командування "Південь" і заступником командувача Сухопутними військами з бойової підготовки.

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Наприкінці березня російський Слідчий комітет РФ заочно висунув усім трьом обвинувачення. СК РФ стверджує, що "внаслідок їхнього командування бойовими діями на Донбасі загинуло понад 500 мирних жителів, поранено близько 1000 осіб".

Нагадаємо: 30 травня МВС РФ оголосило в розшук головнокомандувача української армії Валерія Залужного, командувача сухопутними військами України Олександра Сирського і командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

У 2022 році Слідчий комітет Росії завів справу проти Залужного та інших українських воєначальників за ч. 1 ст. 356 КК (застосування заборонених засобів і методів ведення війни). 

Своєї провини у смерті українців Росія не визнає і навіть не називає війну війною.

Теми: РосіявійнаУкраїнаДонбас
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