Вслід за Залужним і Сирським РФ оголосила у розшук Наєва
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС", командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook
Деталі: Про оголошення у Росії в розшук Сергія Наєва "ТАСС" повідомило 30 травня. Видання посилається на базу розшуку МВС РФ.
Інформацію про розшук Наєва прокоментувало командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Дослівно: "У Росії оголосили в розшук командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ РФ у вівторок, 30 травня.
Поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"!".
Що цьому передувало:
- 30 травня стало відомо, що МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
- У Міноборони України заявили, що відповідні дії з боку РФ є одним з прийомів інформаційної війни.