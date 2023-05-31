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Вслід за Залужним і Сирським РФ оголосила у розшук Наєва

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 00:29
Вслід за Залужним і Сирським РФ оголосила у розшук Наєва
СЕРГІЙ НАЄВ, ФОТО МІНОБОРОНИ

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС", командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Про оголошення у Росії в розшук Сергія Наєва "ТАСС" повідомило 30 травня. Видання посилається на базу розшуку МВС РФ.

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Інформацію про розшук Наєва прокоментувало командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Дослівно: "У Росії оголосили в розшук командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ РФ у вівторок, 30 травня.

Поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"!".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • 30 травня стало відомо, що МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
  • У Міноборони України заявили, що відповідні дії з боку РФ є одним з прийомів інформаційної війни.

Теми: РосіярозшукНаєв
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