Вслід за Залужним і Сирським РФ оголосила у розшук Наєва

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС", командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Про оголошення у Росії в розшук Сергія Наєва "ТАСС" повідомило 30 травня. Видання посилається на базу розшуку МВС РФ.

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Інформацію про розшук Наєва прокоментувало командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Дослівно: "У Росії оголосили в розшук командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ РФ у вівторок, 30 травня.

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