Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вслід за Залужним і Сирським РФ оголосила у розшук Наєва

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 00:29
Вслід за Залужним і Сирським РФ оголосила у розшук Наєва
СЕРГІЙ НАЄВ, ФОТО МІНОБОРОНИ

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС", командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Про оголошення у Росії в розшук Сергія Наєва "ТАСС" повідомило 30 травня. Видання посилається на базу розшуку МВС РФ.

Інформацію про розшук Наєва прокоментувало командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Дослівно: "У Росії оголосили в розшук командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ РФ у вівторок, 30 травня.

Поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"!".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 30 травня стало відомо, що МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
  • У Міноборони України заявили, що відповідні дії з боку РФ є одним з прийомів інформаційної війни.

Теми: РосіярозшукНаєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над Києвом і навколо столиці ППО знищили понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Росія
У Міноборони пояснили, навіщо РФ "розшукує" Залужного і Сирського
Блінкен анонсував нові санкції проти РФ – зокрема через іранські дрони
Росіяни за добу не провели жодної атаки на Бахмут – зведення Генштабу
Останні новини
04:54
Над Києвом і навколо столиці ППО знищили понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
Усі новини...
Реклама: