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Россия объявила в розыск трех генералов Украины

"Украинская правда"Среда, 31 мая 2023, 09:01
Россия объявила в розыск трех генералов Украины
Флаг РФ, фото LightRocket via Getty Images

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск не только трех украинских командующих, но и трех генералов, обвиняя их в гибели и ранении жителей захваченного Россией востока Украины.

Источник: РБК со ссылкой на электронную базу МВД РФ

Детали: МВД России объявило в розыск генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко. Всех троих разыскивают по уголовной статье. 

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Колесник в 2013–2015 годах возглавлял Оперативное командование "Север", а с 2016 по 2019 год был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Локота в 2015 году возглавил Оперативное командование "Север", спустя год его назначили первым замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, в 2017-м он занял должность замначальника Генштаба и до ноября того же года руководил силами АТО на Украине.

Грищенко в разные годы был замкомандующего войсками Оперативного командования "Север", командующим войсками Оперативного командования "Юг" и замкомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке.

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В конце марта российский Следственный комитет РФ заочно предъявил всем троим обвинения. СК РФ утверждает, что "в результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек".

Напомним: 30 мая МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского и командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В 2022 году Следственный комитет России завел дело против Залужного и других украинских военачальников по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). 

Своей вины в смерти украинцев Россия не признает и даже не называет войну войной. 

Темы: РосcиявойнаУкраинаДонбасс
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