Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов: Кадирову варто мститися Москві й Путіну, а не Україні

Олена РощінаСереда, 31 травня 2023, 09:58
Данілов: Кадирову варто мститися Москві й Путіну, а не Україні
Олексій Данілов, фото Радіо Свобода

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов заявив, що главі Чечні Рамзану Кадирову слід мститися не Україні, а Росії. 

Джерело: Олексій Данілов у Twitter 

Пряма мова: "Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. 

Реклама:

Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і спаплюжені могили предків.

Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати!".

Цьому передувало: Глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив "помстою в повному сенсі слова" на українському фронті, "в зоні СВО", за масовану атаку безпілотниками на Москву 30 травня, в якій російська пропаганда звинувачує Україну.

Теми: ДаніловКадировРосіяЧечня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: