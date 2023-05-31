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Данілов: Кадирову варто мститися Москві й Путіну, а не Україні

Олена РощінаСереда, 31 травня 2023, 09:58
Данілов: Кадирову варто мститися Москві й Путіну, а не Україні
Олексій Данілов, фото Радіо Свобода

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов заявив, що главі Чечні Рамзану Кадирову слід мститися не Україні, а Росії. 

Джерело: Олексій Данілов у Twitter 

Пряма мова: "Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. 

Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і спаплюжені могили предків.

Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати!".

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Цьому передувало: Глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив "помстою в повному сенсі слова" на українському фронті, "в зоні СВО", за масовану атаку безпілотниками на Москву 30 травня, в якій російська пропаганда звинувачує Україну.

Теми: ДаніловКадировРосіяЧечня
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