Данілов: Кадирову варто мститися Москві й Путіну, а не Україні
Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов заявив, що главі Чечні Рамзану Кадирову слід мститися не Україні, а Росії.
Джерело: Олексій Данілов у Twitter
Пряма мова: "Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні.
Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і спаплюжені могили предків.
Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати!".
Кадирову варто мститися москві й особисто путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками…— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 31, 2023
Цьому передувало: Глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив "помстою в повному сенсі слова" на українському фронті, "в зоні СВО", за масовану атаку безпілотниками на Москву 30 травня, в якій російська пропаганда звинувачує Україну.