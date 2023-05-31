Данилов: Кадырову стоит мстить Москве и Путину, а не Украине
Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову следует мстить не Украине, а России.
Источник: Алексей Данилов в Twitter
Прямая речь: "Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине.
Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков.
Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!".
Кадирову варто мститися москві й особисто путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками…— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 31, 2023ВИДЕО ДНЯ
Этому предшествовало: Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "местью в полном смысле слова" на украинском фронте, "в зоне СВО", за массированную атаку беспилотниками на Москву 30 мая, в которой российская пропаганда обвиняет Украину.