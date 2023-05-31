Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: Кадырову стоит мстить Москве и Путину, а не Украине

Елена РощинаСреда, 31 мая 2023, 09:58
Данилов: Кадырову стоит мстить Москве и Путину, а не Украине
Алексей Данилов, фото Радио Свобода

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову следует мстить не Украине, а России. 

Источник: Алексей Данилов в Twitter 

Прямая речь: "Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. 

Реклама:

Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. 

Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!".

Этому предшествовало: Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "местью в полном смысле слова" на украинском фронте, "в зоне СВО", за массированную атаку беспилотниками на Москву 30 мая, в которой российская пропаганда обвиняет Украину.

Темы: ДаниловКадыровРосcияЧечня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
Все новости...
Реклама: