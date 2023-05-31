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Данилов: Кадырову стоит мстить Москве и Путину, а не Украине

Елена РощинаСреда, 31 мая 2023, 09:58
Данилов: Кадырову стоит мстить Москве и Путину, а не Украине
Алексей Данилов, фото Радио Свобода

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову следует мстить не Украине, а России. 

Источник: Алексей Данилов в Twitter 

Прямая речь: "Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. 

Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. 

Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!".

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Этому предшествовало: Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "местью в полном смысле слова" на украинском фронте, "в зоне СВО", за массированную атаку беспилотниками на Москву 30 мая, в которой российская пропаганда обвиняет Украину.

Темы: ДаниловКадыровРосcияЧечня
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