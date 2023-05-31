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Як у Пригожина: в палаці Лукашенка помітили подарункову кувалду

"Українська правда"Середа, 31 травня 2023, 18:32
Як у Пригожина: в палаці Лукашенка помітили подарункову кувалду
Подарована кувалда в палаці Лукашенка, фото: белта

ДержЗМІ Білорусі, показуючи виставку в коридорах Палацу "незалежності" Олександра Лукашенка, опублікували фото кувалди з написом: "Олександру Григоровичу".

Джерело: "Наша Ніва"

Деталі: Повідомляється, що кувалда лежить у футлярі для скрипки і дуже схожа на ту, яку не так давно передав до одного з музеїв у Білорусі командир одного із загонів "ПВК Вагнер".

На кувалді з виставки можна розібрати подарунковий напис, що починається словами "Олександру Григоровичу...". Що це за експонат, у повідомленні держЗМІ не уточнюється.

Що передувало:

  • 13 листопада 2022 року стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців.
  • Пізніше Пригожин запропонував передати кувалду Європарламенту у відповідь на можливе визнання його "ПВК" терористичною організацією. Було опубліковано відео молота, який також лежав у футлярі від скрипки з синьою підкладкою.

Теми: ПригожинЛукашенко
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