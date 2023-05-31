Как у Пригожина: во дворце Лукашенко заметили подарочную кувалду

ГосСМИ Беларуси, показывая выставку в коридорах Дворца "независимости" Александра Лукашенко, опубликовали фото кувалды с надписью: "Александру Григорьевичу".

Источник: "Наша Ніва"

Детали: Сообщается, что кувалда находится в футляре для скрипки и очень похожа на ту, которую не так давно передал в один из музеев в Беларуси командир одного из отрядов "ЧВК Вагнер".

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На кувалде с выставки можно разобрать подарочную надпись, начинающуюся словами "Александру Григорьевичу...". Что это за экспонат, в сообщении госСМИ не уточняется.

Что предшествовало:

13 ноября 2022 года стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников.

Позднее Пригожин предложил передать кувалду Европарламенту в ответ на возможное признание его "ЧВК" террористической организацией. Было опубликовано видео молота, который также лежал в футляре от скрипки с синей подкладкой.