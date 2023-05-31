У ГУР пояснили, чому Буданов допоміг "слузі" Трубіцину виїхати за кордон

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину виїхати з України, але зробили це не з власної волі.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов у коментарях проекту "Схеми" та "Українській правді"

Пряма мова: "Такий лист був виданий на прохання іншої структури, складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру. Можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше".

Деталі: У коментарі УП Юсов зауважив, що хоча підозра Трубіцину, за даними публічних джерел, і була повідомлена у лютому 2022 року, офіційно НАБУ не називала імені депутата.

Представник ГУР наголосив, що на момент перетину кордону 13 травня Трубіцин не був обмежений у правах виїзду. У нього не вилучили закордонний паспорт і не поставили відмітку про перетин кордону з дозволу слідчого. При цьому судді мають право за клопотанням слідчих обмежувати людину в перетині кордону України, і якщо такі рішення виносяться і надходять до Державної прикордонної служби, вона їх виконує.

Крім цього, додав Юсов, в рамках карного провадження слідчі можуть отримати і, якщо вважають за можливе, оприлюднити інформацію про перетин кордону особами. Оскільки подібні листи не стосуються діяльності ГУР, розвідка не може перевіряти закриті бази стосовно таких людей.

Пряма мова: "Наскільки відомо, він (Трубіцин - УП) справді допомагав як волонтер іншим структурам сил безпеки та оборони, але це жодним чином не виправдовує його можливе переховувавання від правоохоронців.

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Сподіваємось, що згаданий депутат швидко і добровільно повернеться до України і не буде відволікати сили сектору безпеки та оборони України для стимулювання цього повернення".

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