В ГУР объяснили, почему Буданов помог "слуге" Трубицыну выехать за границу

В Главном управлении разведки подтвердили, что действительно помогли обвиняемому во взяточничестве 40-летнему депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну выехать из Украины, но сделали это не по собственной воле.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в комментариях проекту "Схемы" и "Украинской правде"

Прямая речь: "Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры, составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Сейчас я не могу назвать эту структуру. Возможно, эта информация может быть обнародована позже".

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Детали: В комментарии УП Юсов отметил, что хотя подозрение Трубицыну, по данным публичных источников, и было сообщено в феврале 2022 года, официально НАБУ не называло имени депутата.

Представитель ГУР обратил внимание, что на момент пересечения границы 13 мая Трубицын не был ограничен в правах выезда. У него не изъяли загранпаспорт и не поставили отметку о пересечении границы с разрешения следователя. При этом судьи имеют право по ходатайству следователей ограничивать человека в пересечении границы Украины и, если такие решения выносятся и поступают в Государственную пограничную службу, она их выполняет.

Кроме того, добавил Юсов, в рамках уголовного производства следователи могут получить и, если считают возможным, обнародовать информацию о пересечении границы лицами. Поскольку подобные письма не касаются деятельности ГУР, разведка не может проверять закрытые базы в отношении таких людей.

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Прямая речь: "Насколько известно, он (Трубицын - УП) действительно помогал как волонтер другим структурам сил безопасности и обороны, но это никоим образом не оправдывает его возможное сокрытие от правоохранителей.

Надеемся, что упомянутый депутат быстро и добровольно вернется в Украину и не будет отвлекать силы сектора безопасности и обороны Украины для стимулирования этого возвращения".

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