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У ГУР пояснили, для чого Пригожин так активно коментує наступ ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 травня 2023, 11:04
У ГУР пояснили, для чого Пригожин так активно коментує наступ ЗСУ
ОЧІЛЬНИК ПВК ВАГНЕР ЄВГЕН ПРИГОЖИН ЖАЛІЄТЬСЯ НА НЕСТАЧУ БОЄПРИПАСІВ, СКРІН ІЗ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ ДО ГЕНШТАБУ ТА МІНОБОРОНИ РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо наступу ЗСУ є, зокрема, частиною підготовки російських еліт до життя після поразки у війні з Україною.

Джерело: Юсов в інтерв’ю РБК-Україна

Юсова спитали, чому, на його думку, Пригожин так активно коментує майбутній наступ України

Пряма мова: "Такі люди, як Пригожин, коли ми говоримо про російське так зване суспільство, якщо щось говорить – то говорить не лише від свого імені, а від імені своїх партнерів, покровителів, які дозволяють подібні заяви і подібні промови. 

Частина російської так званої політичної, владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі планують якесь життя після Путіна, після поразки у війні з Україною. Тому готують до різних апокаліптичних (а насправді – реалістичних) для Росії сценаріїв. 

Я думаю, що це навіть не одне крило – це різні середовища, які можуть конкурувати між собою. Скажімо, Пригожин і Гіркін один одного, м'яко кажучи, не люблять у публічній площині. Але їхні наративи часто свідчать про одні і ті ж проблеми в армії окупантів. Тому це різні середовища". 

Деталі: На його думку, кількість "середовищ" буде лише зростати. 

ВІДЕО ДНЯ

Заяву Пригожина про виведення вагнерівців з Бахмута Юсов назвав підготовкою до "пошуків крайнього" у майбутньому:

Пряма мова: "Якщо через кілька місяців ситуація для російської армії буде плачевна на кількох напрямках, в тому числі і на Сході, то будуть шукати крайніх. Звичайно, Пригожин у цій ситуації покаже свої заяви кількамісячної давності і скаже: "Крайній точно не я".

Передісторія:

  • 5 травня очільник "вагнерівців" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня. Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
  • 6 травня Пригожин заявив, що нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам Кадирова.
  • 7 травня Пригожин заявив, що отримав, імовірно, від російського Міноборони бойове розпорядження, що вояки отримають боєприпаси та озброєння.

Теми: розвідкаПригожинВагнерконтрнаступ
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