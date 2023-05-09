Подоляк: Не парад, а морок, Путін затягнув людей у "шизофренічний світ"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що нинішній парад до Дня перемоги в Москві став свідченням того, що Володимир Путін живе у вигаданому ним світі, а повторення штампів не дають йому ані відродити Росію як імперію, ані виправдати війну проти України.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram

Пряма мова Подоляка: "Що то було? Паніка, примітивізм, класичне афективне самовиправдання агресора: "Мене змусили вбивати, ґвалтувати, мародерити". Саме таким є сьогодні Путін – людина, яка остаточно "вбила" Росію як імперію, спробу реанімувати СРСР і "День/Перемоги", що пожирає розум…

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Банальні повтори штампів (брехливого алармістського типу "На нас напали!") на тлі тотальної могилізації регіонів явно неконкурентної та варварської країни РФ – ось що таке "9 травня по-російськи".

Особисто Путін сьогодні є ідеальною ілюстрацією того, що таке "розщеплення свідомості" з підручників із психоаналізу. Субʼєкт вигадав особистий віртуальний світ, у якому досі уявляє себе великим геополітичним стратегом із "другою армією світу" й обовʼязковим Леніним/Фоменком/Ільїним як творцями "справедливого всесвіту". Потім розпочинає масштабну війну, масово вбиває цивільних, влаштовує примусові депортації, ущент руйнує великі та маленькі міста, отримує по зубах і виє про те, як на нього віроломно напали.

Але/але… Інформаційна ера. Усе під софітами. У прямому етері. Війну розв’язала виключно мракобісна Росія, яка охоче, наввипередки і з насолодою очолює міжнародний тероризм".

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Деталі: Подоляк пояснив, що Україна – незалежна держава, і "хоч би що тут відбувалося, хоч би які політичні чи соціальні процеси тривали, Росію це взагалі не обходить".

За словами радника Андрія Єрмака, коли Путін "знову починає своє тужливе "про державний переворот в Україні у 2014-му" – це (свідчить) тільки про повну неадекватність російської політичної "еліти".

Подоляк повторив: "Хоч би що відбувалося в Україні, Росія не має до цього жодного відношення. 32 роки тому ми стали незалежними країнами, кожна з яких крокує власним шляхом. Ні революції, ні міжнародні альянси України не стосуються росварварів".

За його словами, Росія демонструє "відверте насилля" – і це не про цивілізацію, міждержавні відносини, ідеологію чи "багатовекторну політику", а "тільки про злочини, майбутні суди, покарання та репарації".

Подоляк переконаний, що росіянам доведеться "платити за рахунками", хоча вони звикли до безкарності. "Для нинішньої РФ історія вже підготувала міцну петлю спецтрибуналу та ще одну – історії", – вважає він.

Пряма мова: "Парад? Ні. Тільки морок. Нині Росію поглинає паніка та фатальний сценарій. Людям, яких Путін затягнув у вигаданий шизофренічний світ "неоімперії", доведеться повернутися в реальність і заплатити з власної кишені за десятиліття байдужості та толерантності до зла".

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