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Путін збудував своє "царське село"

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 червня 2023, 11:59
Путін збудував своє царське село

Президент РФ Володимир Путін, як російські імператори минулого, вибудував для себе і рідні нове "царське село" - конгломерат земельних володінь у Підмосков'ї навколо своєї офіційної резиденції в Ново-Огарьово.

Джерело: розслідування незалежного російського видання "Проект"

Деталі: Президент РФ, як відомо, живе і працює в садибі Ново-Огарьово - він навіть закріпив її за собою до кінця життя. У цьому місці облаштували буквально все - басейн, лазню, різні ванни і спортзал, а 2015 року до резиденції навіть підвели секретну залізничну гілку.

Землі навколо Ново-Огарьово купували через закордонні офшори, а потім передавали дочкам - Марії та Катерині. Для конспірації на дівчат нічого не записували - наприклад, території молодшої Катерини після весілля переписали на її чоловіка Кирила Шамалова.

Поруч із молодшою донькою оселилася і її мати - колишня дружина Путіна Людмила разом із новим чоловіком Артуром Очеретним. На них теж нічого не записували - як номінал використовували того ж Шамалова.

Їхніми ділянками, кожна з яких коштує не менше мільярда рублів, територія "царського села" не обмежується. Це великі володіння, про які треба знати головне - на кого б вони не були записані, землі належать особисто президенту Росії.

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Шамалов перебував у стосунках із молодшою дочкою Путіна Катериною Тихоновою з 2012 по 2016 рік. За цей час він став власником двох ділянок із розкішними особняками, які до нього були записані на закордонні офшори.

Це важливі землі - вони розташовані так близько від путінської резиденції Ново-Огарьово (всього за 10 хвилин пішки). Крім цього, Шамалов купив ще величезну ділянку за 15 хвилин їзди від основного будинку - у селі Знам'янське. Ринкова вартість усієї цієї нерухомості становить щонайменше 6 млрд руб.

В одному з двох будинків біля Ново-Огарьово Шамалов і його дружина, найімовірніше, ніколи не жили. Вони виписали довіреність на користування нерухомістю сім'ї Людмили Путіної - колишньої дружини президента і матері Катерини. Можна було б припустити, що Кирило, як хороший зять, подарував ділянку улюбленій тещі. Але це не так.

У 2016 році стосунки Кирила і Катерини почали псуватися, і незабаром вони розлучилися. Шлюборозлучний процес у цієї пари був простим - колишній чоловік позбувся всієї своєї нерухомості в "царському селі" без винятку. Друг Путіна Аркадій Ротенберг (точніше, його люди) зареєстрував у Петербурзі таке собі АТ "Корал", якому Шамалов передав усі три ділянки і обидва будинки - біля Ново-Огарьово і в Знам'янському.

Не можна сказати, що Шамалова взагалі залишили без грошей - йому заплатили 2,3 млрд руб., значно менше за ринкову вартість активів.

30 травня найважливіше місце для Путіна ризикувало стати об'єктом атаки українських безпілотників. Принаймні, один із них було збито всього за чотири кілометри від президентської резиденції.

Теми: Путінрозкіш
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