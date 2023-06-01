Путин выстроил свое "царское село"

Президент РФ Владимир Путин, как русские императоры прошлого, выстроил для себя и родни новое "царское село" — конгломерат земельных владений в Подмосковье вокруг своей официальной резиденции в Ново-Огарево.

Источник: расследование независимого российского издания "Проект"

Детали: Президент РФ, как известно, живет и работает в усадьбе Ново-Огарево — он даже закрепил ее за собой до конца жизни.

В этом месте обустроили буквально все — бассейн, баню, всевозможные ванны и спортзал, а в 2015 году к резиденции даже подвели секретную железнодорожную ветку.

Земли вокруг Ново-Огарево покупали через заграничные офшоры, а потом передавали дочерям — Марии и Катерине. Для конспирации на девушек ничего не записывали — например, территории младшей Катерины после свадьбы переписали на ее мужа Кирилла Шамалова.

Рядом с младшей дочерью поселилась и ее мать — бывшая жена Путина Людмила вместе с новым супругом Артуром Очеретным. На них тоже ничего не записывали — в качестве номинала использовали того же Шамалова.

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Их участками, каждый из которых стоит не менее миллиарда рублей, территория "царского села" не ограничивается. Это большие владения, про которые надо знать главное — на кого бы они ни были записаны, земли принадлежат лично президенту России.

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Шамалов состоял в отношениях с младшей дочерью Путина Катериной Тихоновой с 2012 по 2016 год. За это время он стал владельцем двух участков с роскошными особняками, которые до него были записаны на зарубежные офшоры.

Это важные земли — они находятся так близко от путинской резиденции Ново-Огарево (всего в 10 минутах пешком). Кроме этого, Шамалов купил еще огромный участок в 15 минутах езды от основного дома — в селе Знаменское. Рыночная стоимость всей этой недвижимости составляет не менее 6 млрд руб.

В одном из двух домов у Ново-Огарево Шамалов и его жена, вероятнее всего, никогда не жили. Они выписали доверенность на пользование недвижимостью семье Людмилы Путиной — бывшей жене президента и матери Катерины. Можно было бы предположить, что Кирилл, как хороший зять, подарил участок любимой теще. Но это не так.

В 2016 году отношения Кирилла и Катерины начали портиться, и вскоре они развелись. Бракоразводный процесс у этой пары был простым — бывший муж лишился всей своей недвижимости в "царском селе" без исключения. Друг Путина Аркадий Ротенберг (вернее, его люди) зарегистрировал в Петербурге некое АО "Коралл", которому Шамалов передал все три участка и оба дома — у Ново-Огарево и в Знаменском.

Нельзя сказать, что Шамалова вообще оставили без денег — ему заплатили 2,3 млрд руб., куда меньше рыночной стоимости активов.

30 мая важнейшее место для Путина рисковало стать объектом атаки украинских беспилотников. По крайней мере, один из них был сбит всего в четырех километрах от президентской резиденции.