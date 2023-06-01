Прем’єр Нідерландів прямо назвав Придністров’я територією під окупацією РФ

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте сказав, що вважає невизнане Придністров’я територією під російською окупацією.

Як повідомляє "Європейська правда", його заява пролунала у спілкуванні зі ЗМІ на початку саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Молдові.

Рютте зазначив, що лідери прибули на саміт до Молдови, яка зовсім поруч з Україною, де відбувається багато звірств.

Реклама:

"І насправді Молдова також частково окупована Росією. І те, що ми тут – лідери понад 40 країн – це свідчення, що ми будемо підтримувати цю країну, будемо підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією", – сказав прем’єр Нідерландів.

Марк Рютте розповів, що важливим питанням порядку денного буде військова допомога, у тому числі збільшення кількості ЗРК Patriot, які має Україна.

Читайте також статтю ЄвроПравди Саміт поруч з війною. Навіщо Зеленський поїхав на зустріч лідерів Європи у Молдові, а також дивіться новий відеоблог про саміт: