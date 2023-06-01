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Премьер Нидерландов прямо назвал Приднестровье территорией под оккупацией РФ

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 12:42

Премьер Нидерландов Марк Рютте сказал, что считает непризнанное Приднестровье территорией под российской оккупацией.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление прозвучало в общении со СМИ в начале саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Молдове.

Рютте отметил, что лидеры прибыли на саммит в Молдову, которая совсем рядом с Украиной, где происходит много зверств.

"И на самом деле Молдова также частично оккупирована Россией. И то, что мы здесь – лидеры более 40 стран – это свидетельство, что мы будем поддерживать эту страну, будем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией", – сказал премьер Нидерландов.

Марк Рютте рассказал, что важным вопросом повестки дня будет военная помощь, в том числе увеличение количества ЗРК Patriot, которые имеет Украина.

Читайте также статью ЕвроПравды Саммит рядом с войной. Зачем Зеленский поехал на встречу лидеров Европы в Молдове, а также смотрите новый видеоблог о саммите:

Темы: НидерландыПриднестровье
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