Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 16:06

Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі "Маймулахін і Марків проти України", в якому постановив, що відсутність юридичного визнання та захисту одностатевих пар порушує Європейську конвенцію з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що мало місце порушення статті 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини у поєднанні зі статтею 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Реклама:

Справа стосувалася правового визнання та захисту одностатевих пар в Україні.

Суд встановив, зокрема, що до заявників ставилися інакше, ніж до різностатевих пар, через відсутність будь-якого юридичного визнання та захисту для них, і що їхня сексуальна орієнтація була єдиною підставою для різниці у ставленні до них.

ЄСПЛ вважає, що держава не надала жодних обґрунтувань для різного ставлення до них. Зокрема, широко сформульована мета захисту традиційної сім'ї сама по собі не може бути прийнята як вагома підстава, що виправдовує відмову в будь-якому правовому визнанні та захисті одностатевих пар, стверджують у суді.

ВІДЕО ДНЯ

Суд постановив, що Україна має виплатити кожному із заявників 32 євро відшкодування матеріальної шкоди, 5 000 євро кожному з них відшкодування моральної шкоди та 4 000 євро солідарно відшкодування судових витрат та витрат.

Нагадаємо, наприкінці травня Європейський суд з прав людини ухвалив, що Румунія порушує права одностатевих пар, не дозволяючи їм зареєструвати цивільні партнерства, й зобов’язав її надати таку можливість.

Теми: права людиниЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
права людини
Що буде з майном, в'язнями та бізнесом після деокупації?
У Росії ліквідували правозахисний Сахаровський центр
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: