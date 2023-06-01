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ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 16:06

Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі "Маймулахін і Марків проти України", в якому постановив, що відсутність юридичного визнання та захисту одностатевих пар порушує Європейську конвенцію з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що мало місце порушення статті 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини у поєднанні зі статтею 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Справа стосувалася правового визнання та захисту одностатевих пар в Україні.

Суд встановив, зокрема, що до заявників ставилися інакше, ніж до різностатевих пар, через відсутність будь-якого юридичного визнання та захисту для них, і що їхня сексуальна орієнтація була єдиною підставою для різниці у ставленні до них.

ЄСПЛ вважає, що держава не надала жодних обґрунтувань для різного ставлення до них. Зокрема, широко сформульована мета захисту традиційної сім'ї сама по собі не може бути прийнята як вагома підстава, що виправдовує відмову в будь-якому правовому визнанні та захисті одностатевих пар, стверджують у суді.

Суд постановив, що Україна має виплатити кожному із заявників 32 євро відшкодування матеріальної шкоди, 5 000 євро кожному з них відшкодування моральної шкоди та 4 000 євро солідарно відшкодування судових витрат та витрат.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці травня Європейський суд з прав людини ухвалив, що Румунія порушує права одностатевих пар, не дозволяючи їм зареєструвати цивільні партнерства, й зобов’язав її надати таку можливість.

Теми: права людиниЄвропа
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