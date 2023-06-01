ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Маймулахин и Маркив против Украины", в котором постановил, что отсутствие юридического признания и защиты однополых пар нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

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Дело касалось правового признания и защиты однополых пар в Украине.

Суд установил, в частности, что к заявителям относились иначе, чем к разнополым парам, из-за отсутствия какого-либо юридического признания и защиты для них, и что их сексуальная ориентация была единственным основанием для разницы в отношении к ним.

ЕСПЧ считает, что государство не предоставило никаких обоснований для разного отношения к ним. В частности, широко сформулированная цель защиты традиционной семьи сама по себе не может быть принята как веское основание, оправдывающее отказ в любом правовом признании и защите однополых пар, утверждают в суде.

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Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому из заявителей 32 евро возмещения материального ущерба, 5000 евро каждому из них возмещения морального вреда и 4000 евро солидарно возмещения судебных расходов и издержек.

Напомним, в конце мая Европейский суд по правам человека постановил, что Румыния нарушает права однополых пар, не позволяя им зарегистрировать гражданские партнерства, и обязал ее предоставить такую возможность.