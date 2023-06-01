Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 16:06

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Маймулахин и Маркив против Украины", в котором постановил, что отсутствие юридического признания и защиты однополых пар нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Реклама:

Дело касалось правового признания и защиты однополых пар в Украине.

Суд установил, в частности, что к заявителям относились иначе, чем к разнополым парам, из-за отсутствия какого-либо юридического признания и защиты для них, и что их сексуальная ориентация была единственным основанием для разницы в отношении к ним.

ЕСПЧ считает, что государство не предоставило никаких обоснований для разного отношения к ним. В частности, широко сформулированная цель защиты традиционной семьи сама по себе не может быть принята как веское основание, оправдывающее отказ в любом правовом признании и защите однополых пар, утверждают в суде.

ВИДЕО ДНЯ

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому из заявителей 32 евро возмещения материального ущерба, 5000 евро каждому из них возмещения морального вреда и 4000 евро солидарно возмещения судебных расходов и издержек.

Напомним, в конце мая Европейский суд по правам человека постановил, что Румыния нарушает права однополых пар, не позволяя им зарегистрировать гражданские партнерства, и обязал ее предоставить такую возможность.

Темы: права человекаЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
права человека
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
В России ликвидировали правозащитный Сахаровский центр
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: