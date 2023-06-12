Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 08:30
ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині
Скриншот з відео

Збройні сили України звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у Facebook, заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно 35 ОМБР: "Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.

В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю". 

Реклама:
 
Скриншот з deepstatemap.live

Деталі: Захисники повідомили, що операція почалася приблизно о 5 ранку. Морпіхи висадилися зі своїх броньованих машин і почали штурм. Ворог чинив спротив і бив артилерією, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки і "хата за хатою" Сторожеве звільнили.

Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.

ВІДЕО ДНЯ

Про деокупацію Сторожевого також повідомили Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку та заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Передісторія: 

  • 11 червня воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
  • Сили оборони Таврійського напрямку підтвердили звільнення села Благодатне й повідомили про взяття в полон 6 окупантів.
  • Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного, а також просунулися вперед на Бахмутському напрямку й на півдні.

Теми: Донецька областьдеокупаціяконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Росіяни замінували хімзавод "Кримський титан" в окупованому Армянську – ГУР
Виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових систем
Медведєв взявся вивчати фотошоп: спробував перейменувати Майдан у "площадь"
Захисники повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:39
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: