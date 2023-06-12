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ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині

Ірина БалачукПонеділок, 12 червня 2023, 08:30
ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині
Скриншот з відео

Збройні сили України звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у Facebook, заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно 35 ОМБР: "Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.

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В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю". 

 
Скриншот з deepstatemap.live

Деталі: Захисники повідомили, що операція почалася приблизно о 5 ранку. Морпіхи висадилися зі своїх броньованих машин і почали штурм. Ворог чинив спротив і бив артилерією, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки і "хата за хатою" Сторожеве звільнили.

Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.

ВІДЕО ДНЯ

Про деокупацію Сторожевого також повідомили Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку та заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Передісторія: 

  • 11 червня воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
  • Сили оборони Таврійського напрямку підтвердили звільнення села Благодатне й повідомили про взяття в полон 6 окупантів.
  • Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного, а також просунулися вперед на Бахмутському напрямку й на півдні.

Теми: Донецька областьдеокупаціяконтрнаступ
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