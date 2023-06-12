ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині

Збройні сили України звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у Facebook, заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно 35 ОМБР: "Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.

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В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю".

Скриншот з deepstatemap.live

Деталі: Захисники повідомили, що операція почалася приблизно о 5 ранку. Морпіхи висадилися зі своїх броньованих машин і почали штурм. Ворог чинив спротив і бив артилерією, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки і "хата за хатою" Сторожеве звільнили.

Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.

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Про деокупацію Сторожевого також повідомили Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку та заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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