ЗСУ звільнили Сторожеве на Донеччині
Збройні сили України звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.
Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у Facebook, заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Дослівно 35 ОМБР: "Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожеве Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.
В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю".
Деталі: Захисники повідомили, що операція почалася приблизно о 5 ранку. Морпіхи висадилися зі своїх броньованих машин і почали штурм. Ворог чинив спротив і бив артилерією, але оборонцям вдалося взяти ініціативу у свої руки і "хата за хатою" Сторожеве звільнили.
Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.
Про деокупацію Сторожевого також повідомили Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку та заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Передісторія:
- 11 червня воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
- Сили оборони Таврійського напрямку підтвердили звільнення села Благодатне й повідомили про взяття в полон 6 окупантів.
- Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного, а також просунулися вперед на Бахмутському напрямку й на півдні.