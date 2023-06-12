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ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области

Ирина БалачукПонедельник, 12 июня 2023, 08:30
ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области
Скриншот из видео

Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

Источник: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского в Facebook, заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно 35 ОМБР: "Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю". 

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скриншот из deepstatemap.live

Детали: Защитники сообщили, что операция началась примерно в 5 утра. Морпехи высадились из своих бронированных машин и начали штурм. Враг оказывал сопротивление и бил артиллерией, но защитникам удалось взять инициативу в свои руки и "дом за домом" Сторожевое освободили.

Защитники опубликовали видео из освобожденного населенного пункта.

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О деоккупации Сторожевого также сообщили Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Предыстория: 

Темы: Донецкая областьдеоккупацияконтрнаступление
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