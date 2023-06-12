Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области

Ирина БалачукПонедельник, 12 июня 2023, 08:30
ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области
Скриншот из видео

Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

Источник: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского в Facebook, заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно 35 ОМБР: "Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

Реклама:

В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю". 

 
скриншот из deepstatemap.live

Детали: Защитники сообщили, что операция началась примерно в 5 утра. Морпехи высадились из своих бронированных машин и начали штурм. Враг оказывал сопротивление и бил артиллерией, но защитникам удалось взять инициативу в свои руки и "дом за домом" Сторожевое освободили.

Защитники опубликовали видео из освобожденного населенного пункта.

ВИДЕО ДНЯ

О деоккупации Сторожевого также сообщили Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Предыстория: 

Темы: Донецкая областьдеоккупацияконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Россияне заминировали химзавод "Крымский титан" в оккупированном Армянске – ГУР
Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных систем
Медведев взялся изучать фотошоп: попытался переименовать Майдан в "площадь"
Защитники сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: