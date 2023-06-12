ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области
Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.
Источник: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского в Facebook, заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Дословно 35 ОМБР: "Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.
В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю".
Детали: Защитники сообщили, что операция началась примерно в 5 утра. Морпехи высадились из своих бронированных машин и начали штурм. Враг оказывал сопротивление и бил артиллерией, но защитникам удалось взять инициативу в свои руки и "дом за домом" Сторожевое освободили.
Защитники опубликовали видео из освобожденного населенного пункта.
О деоккупации Сторожевого также сообщили Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления и заместитель министра обороны Анна Маляр.
Предыстория:
- 11 июня воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.
- Силы обороны Таврического направления подтвердили освобождение села Благодатное и сообщили о взятии в плен 6 оккупантов.
- Позже замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные деоккупировали населенный пункт Макаровка в Донецкой области возле освобожденного недавно Благодатного, а также продвинулись вперед на Бахмутском направлении и на юге.