Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов закликає нарешті передати Медведєву гамівну сорочку

Альона Мазуренко Понеділок, 12 червня 2023, 13:07
Данілов закликає нарешті передати Медведєву гамівну сорочку

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає передати колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву гамівну сорочку. До того Медведєв помріяв про "російський" Майдан Незалежності. 

Джерело: Данілов в Twitter

Пряма мова Данілова: "Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії".

Реклама:

Деталі: Данілов доповнив свій допис знімком гамівної сорочки. На думку секретаря РНБО, саме цей аксесуар пасуватиме Медведєву.

Що було раніше: 12 червня заступник глави Радбезу РФ Медведєв опублікував привітання з Днем Росії, виклавши оброблену у фоторедакторі світлину Майдану Незалежності та побажанням перейменувати його у "площадь" Росії.

Медведєв відомий своїми провокативними та імпульсивними заявами через що у мережі схильні вважати, що більшість дописів колишній президент Росії пише напідпитку. 

Теми: ДаніловМедведєвРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: