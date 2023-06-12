Данілов закликає нарешті передати Медведєву гамівну сорочку

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає передати колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву гамівну сорочку. До того Медведєв помріяв про "російський" Майдан Незалежності.

Джерело: Данілов в Twitter

Пряма мова Данілова: "Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої Росії".

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Деталі: Данілов доповнив свій допис знімком гамівної сорочки. На думку секретаря РНБО, саме цей аксесуар пасуватиме Медведєву.

Що було раніше: 12 червня заступник глави Радбезу РФ Медведєв опублікував привітання з Днем Росії, виклавши оброблену у фоторедакторі світлину Майдану Незалежності та побажанням перейменувати його у "площадь" Росії.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm ВІДЕО ДНЯ June 12, 2023

Медведєв відомий своїми провокативними та імпульсивними заявами через що у мережі схильні вважати, що більшість дописів колишній президент Росії пише напідпитку.