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Данилов призывает наконец передать Медведеву смирительную рубашку

Алена МазуренкоПонедельник, 12 июня 2023, 13:07
Данилов призывает наконец передать Медведеву смирительную рубашку

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает передать бывшему президенту России Дмитрию Медведеву смирительную рубашку. До этого Медведев помечтал о "российском" Майдане Независимости.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России".

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Детали: Данилов дополнил свое сообщение снимком смирительной рубашки. По мнению секретаря СНБО, именно этот аксессуар подойдет Медведеву.

Что было раньше: 12 июня заместитель главы Совбеза РФ Медведев опубликовал поздравление с Днем России, выложив обработанную в фоторедакторе фотографию Майдана Независимости и пожеланием переименовать его в "площадь" России.

Медведев известен своими провокационными и импульсивными заявлениями из-за чего в сети склонны считать, что большинство сообщений бывший президент России пишет навеселе.

Темы: ДаниловМедведевРосcиявойна
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