Данилов призывает наконец передать Медведеву смирительную рубашку

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает передать бывшему президенту России Дмитрию Медведеву смирительную рубашку. До этого Медведев помечтал о "российском" Майдане Независимости.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России".

Реклама:

Детали: Данилов дополнил свое сообщение снимком смирительной рубашки. По мнению секретаря СНБО, именно этот аксессуар подойдет Медведеву.

Что было раньше: 12 июня заместитель главы Совбеза РФ Медведев опубликовал поздравление с Днем России, выложив обработанную в фоторедакторе фотографию Майдана Независимости и пожеланием переименовать его в "площадь" России.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm ВИДЕО ДНЯ June 12, 2023

Медведев известен своими провокационными и импульсивными заявлениями из-за чего в сети склонны считать, что большинство сообщений бывший президент России пишет навеселе.