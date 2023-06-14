Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ідеологу "русского мира" Дугіну оголосили підозру

Станіслав ПогоріловСереда, 14 червня 2023, 12:31
Ідеологу русского мира Дугіну оголосили підозру
Олександр Дугін, фото: Getty Images

Російському пропагандисту та ідеологу "русского мира" Олександру Дугіну оголосили підозру за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та публічні заклики до геноциду.

Джерело: пресслужби СБУОГП

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу".

Деталі: В ОГП повідомили, що з травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" публікації, у яких закликав "освободить" всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та "освобождьонной" Україною створити "Новое государство, настоящую империю, с миссией и духом, православное царство". Він також пропагував подальшу ескалацію війни.

Реклама:

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити ворога – Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

Нагадаємо:

  • У Підмосков'ї 20 серпня 2022 року вибухнуло авто з Дугіною, дочкою Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • Тоді ж в Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДугінУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Дугін
Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за "злив" інформації
Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної
Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ
Останні новини
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
22:14
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"
Усі новини...
Реклама: