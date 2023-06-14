Ідеологу "русского мира" Дугіну оголосили підозру

Російському пропагандисту та ідеологу "русского мира" Олександру Дугіну оголосили підозру за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та публічні заклики до геноциду.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу".

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Деталі: В ОГП повідомили, що з травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" публікації, у яких закликав "освободить" всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та "освобождьонной" Україною створити "Новое государство, настоящую империю, с миссией и духом, православное царство". Він також пропагував подальшу ескалацію війни.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити ворога – Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

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