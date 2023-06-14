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Идеологу "русского мира" Дугину объявили подозрение

Станислав ПогориловСреда, 14 июня 2023, 12:31
Идеологу русского мира Дугину объявили подозрение
Александр Дугин: фото: Getty Images

Российскому пропагандисту и идеологу "русского мира" Александру Дугину объявили подозрение по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и публичные призывы к геноциду.

Источник: пресс-службы СБУОГП

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый публично призывал и распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, разжигал национальную вражду. Он также распространял материалы с публичными призывами к геноциду украинского народа".

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Детали: В ОГП сообщили, что с мая 2022 года пропагандист создавал и распространял в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" публикации, в которых призывал "освободить" всю Украину, а не только Херсон и Донбасс. И вместе с Россией и "освобожденной" Украиной создать "Новое государство, настоящую империю, с миссией и духом, православное царство". Он также пропагандировал дальнейшую эскалацию войны.

Кроме того, подозреваемый распространял публикации с призывами уничтожить врага - Украину и ее жителей до последнего, наносить ракетные удары по городам Украины, в частности центру Киева.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Подмосковье 20 августа 2022 года взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • Тогда же в офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.

Темы: ДугинУкраинавойна
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