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Нічна атака на Кривий Ріг: ворожі ракети поцілили у 2 підприємства, поранено чоловіка

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 07:41
Нічна атака на Кривий Ріг: ворожі ракети поцілили у 2 підприємства, поранено чоловіка
Пошкоджене підприємство у Кривому Розі. Фото з Telegram Лисака

Вночі 15 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали 2 промислових підприємства, 38-річний чоловік отримав поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах.

Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус".

Деталі: За словами Лисака, сили ППО збили одну ракету росіян, її уламки пошкодили автомобіль.

 
 

Крім того, повідомив очільник ОВА, воїни ПвК "Схід" знищили вночі всі 5 ударних дронів "Shahed-131/136", які атакували Дніпропетровщину.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • Вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, внаслідок чого загинули 12 осіб.
  • Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 "Шахедів", 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Теми: Кривий Рігракетний ударДніпропетровська область
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