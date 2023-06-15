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Ночная атака на Кривой Рог: вражеские ракеты попали в 2 предприятия, ранен мужчина

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 07:41
Ночная атака на Кривой Рог: вражеские ракеты попали в 2 предприятия, ранен мужчина
Поврежденное предприятие в Кривом Роге. Фото из Telegram Лысака

Ночью 15 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате вражеской атаки разрушениям подверглись 2 промышленных предприятия, 38-летний мужчина получил ранения.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям.

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Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

 

На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус".

Детали: По словам Лысака, силы ПВО сбили одну ракету россиян, ее обломки повредили автомобиль.

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Кроме того, сообщил глава ОВА, воины ПвК "Восток" уничтожили ночью все 5 ударных дронов "Shahed-131/136", которые атаковали Днепропетровскую область.

Что этому предшествовало:

  • Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом, в результате чего погибли 12 человек.
  • Силы противовоздушной обороны Украины ночью 15 июня во время воздушной атаки россиян уничтожили 20 из 20 "Шахедов", 1 из 4 крылатых ракет и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Темы: Кривой Рогракетный ударДнепропетровская область
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