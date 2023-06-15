Ночная атака на Кривой Рог: вражеские ракеты попали в 2 предприятия, ранен мужчина
Ночью 15 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате вражеской атаки разрушениям подверглись 2 промышленных предприятия, 38-летний мужчина получил ранения.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям.
Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус".
Детали: По словам Лысака, силы ПВО сбили одну ракету россиян, ее обломки повредили автомобиль.
Кроме того, сообщил глава ОВА, воины ПвК "Восток" уничтожили ночью все 5 ударных дронов "Shahed-131/136", которые атаковали Днепропетровскую область.
Что этому предшествовало:
- Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом, в результате чего погибли 12 человек.
- Силы противовоздушной обороны Украины ночью 15 июня во время воздушной атаки россиян уничтожили 20 из 20 "Шахедов", 1 из 4 крылатых ракет и разведывательный беспилотник "Орлан-10".