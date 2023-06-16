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Іспанія передасть Україні 20 БТР і 4 Leopard

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 03:17
Іспанія передасть Україні 20 БТР і 4 Leopard
ТАНКИ LEOPARD. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2А4, а також надасть військовий шпиталь.

Джерело: заява міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Деталі: Роблес повідомила, що 19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин, а також її країна передасть 4 танки Leopard 2А4, які перебували на ремонті. З Польщі техніка відправиться в Україну.

Міністр оборони Іспанії також оголосила про передачу Україні польового шпиталю Role 2 plus. 12 контейнерів шпиталю забезпечують потреби бригади у хірургічних, стабілізаційних та інших медичних заходах. Українські військові, які відповідатимуть за роботу шпиталю, пройдуть в Іспанії необхідне навчання.

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Раблес наголосила, що підтримка Іспанією України "в її прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру залишатиметься непохитною доти, доки це буде необхідно".

Що цьому передувало:

  • У грудні уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").
  • У лютому Міністерство оборони Іспанії повідомило про відправку в Україну 20 бронетранспортерів M113.
  • Також повідомлялося, що Іспанія відправить Україні 6 Leopard 2A4. Планувалося, що доставка танків завершиться до кінця квітня. 

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Теми: ІспаніяУкраїнатанки
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