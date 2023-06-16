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Испания передаст Украине 20 БТР и 4 Leopard

"Украинская правда"Пятница, 16 июня 2023, 03:17
Испания передаст Украине 20 БТР и 4 Leopard
ТАНКИ LEOPARD. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь.

Источник: заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Детали: Роблес сообщила, что 19 июня в Польшу прибудут 20 гусеничных бронированных машин, а также ее страна передаст 4 танка Leopard 2А4, которые находились на ремонте. Из Польши техника отправится в Украину.

Министр обороны Испании также объявила о передаче Украине полевого госпиталя Role 2 plus. 12 контейнеров госпиталя обеспечивают потребности бригады в хирургических, стабилизационных и других медицинских мероприятиях. Украинские военные, которые будут отвечать за работу госпиталя, пройдут в Испании необходимое обучение.

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Раблес подчеркнула, что поддержка Испанией Украины "в ее стремлении к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру будет оставаться непоколебимой до тех пор, пока это будет необходимо".

Что этому предшествовало:

  • В декабре правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk ("Ястреб").
  • В феврале Министерство обороны Испании сообщило об отправке в Украину 20 бронетранспортеров M113.
  • Также сообщалось, что Испания отправит Украине 6 Leopard 2A4. Планировалось, что доставка танков завершится до конца апреля.

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Темы: ИспанияУкраинатанки
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