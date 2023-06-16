Путін: Можу знищити будь-яку будівлю в центрі Києва, але не буду. Чому? Не скажу

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що може "знищити будь-яку будівлю в центрі Києва" і без ядерної зброї, однак не робить цього "з низки міркувань"; яких саме міркувань – назвати відмовився.

Джерело: Путін на Петербурзькому економічному форумі 16 червня

Пряма мова: "Якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів "Патріот" (Україна спростовувала знищення комплексу - ред.), то що нам вартує знищити будь-яку будівлю або споруду в центрі Києва. Немає таких обмежень. Ми не робимо цього з низки міркувань".

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Деталі: На уточнююче запитання, з яких саме міркувань, Путін відповів: "Їх багато. Я вам потім скажу".

Пряма мова: "Але така можливість є. Усі це розуміють. Просто всі чекають, що ми почнемо кнопки натискати (використовувати ядерну зброю - ред.), але немає такої необхідності. Це перше міркування – такої необхідності немає, тому що противник на лінії фронту успіху не має".

Більше деталей: Путін заявив, що удари по російській території мають на меті спровокувати Росію на дії у відповідь, щоб потім "тицьнути пальцем" і сказати: "ось, дивіться, які вони злісні".

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Довідково: Міноборони Росії заявляло про нібито знищення зенітного ракетного комплексу "Patriot" в Києві за допомогою гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал". Повітряні сили ЗСУ спростували цю заяву.

В Білому домі заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про ураження системи "Patriot" в Україні. Водночас у США допустили, що комплекс міг бути пошкоджений.