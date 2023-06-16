Путин: Могу уничтожить любое здание в центре Киева, но не буду. Почему? Не скажу

Президент России Владимир Путин уверяет, что может "уничтожить любое здание в центре Киева" и без ядерного оружия, однако не делает этого "по ряду соображений"; каких именно соображений – назвать отказался.

Источник: Путин на Петербургском экономическом форуме 16 июня

Прямая речь: "Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Патріот (Украина опровергала уничтожение комплекса - ред.), то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений.

Реклама:

Детали: На уточняющий вопрос, по каким именно соображениям, Путин ответил: "Их много. Я вам потом скажу".

Прямая речь: "Но такая возможность есть. Все это понимают. Просто все ждут, что мы начнем кнопки нажимать (использовать ядерное оружие - ред.), но нет такой необходимости. Это первое соображение – такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет".

Больше деталей: Путин заявил, что удары по российской территории имеют целью спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом "ткнуть пальцем" и сказать: "вот, смотрите, какие они злобные".

ВИДЕО ДНЯ

Справочно: Минобороны России заявляло о якобы уничтожении зенитного ракетного комплекса "Patriot" в Киеве с помощью гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Воздушные силы ВСУ опровергли это заявление.

В Белом доме заявили, что не могут подтвердить сообщения о поражении системы "Patriot" в Украине. В то же время в США допустили, что комплекс мог быть поврежден.