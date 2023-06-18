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Жодного Patriot в Україні не знищено – Зеленський відповів на брехню Путіна

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 22:22
Жодного Patriot в Україні не знищено – Зеленський відповів на брехню Путіна
системи Patriot, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні не знищено жодної системи Patriot.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хто б там в Росії не розказував, нібито наші "Петріоти" знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного "Петріота" не знищено!"

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Деталі: Зеленський розповів, що за тиждень українські захисники неба завдали більше сотні групових авіаударів по позиціях і тилах ворога.

"Знищено за 7 днів майже 3 десятки ракет і близько пів сотні ударних дронів. Окремо відзначу оборонців неба Київщини, 96 київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Всі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені", - сказав президент.

Що передувало: 16 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито знищила під Києвом 5 комплексів Patriot і може знищити будь-яку будівлю в центрі Києва. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Міноборони Росії заявляло про нібито знищення зенітного ракетного комплексу "Patriot" в Києві за допомогою гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал". Повітряні сили ЗСУ спростували цю заяву.

В Білому домі заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про ураження системи "Patriot" в Україні. Водночас у США допустили, що комплекс міг бути пошкоджений.

Теми: ЗеленськийPatriotвійна
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