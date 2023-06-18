Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь Путина

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине не уничтожено ни одной системы Patriot.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши "Петриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного "Петриота" не уничтожено!"

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Детали: Зеленский рассказал, что за неделю украинские защитники неба нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.

"Уничтожено за 7 дней почти 3 десятка ракет и около полусотни ударных дронов. Отдельно отмечу защитников неба Киевщины, 96 киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены", - сказал президент.

Что предшествовало: 16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы уничтожила под Киевом 5 комплексов Patriot и может уничтожить любое здание в центре Киева.

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Ранее Минобороны России заявляло о якобы уничтожении зенитного ракетного комплекса "Patriot" в Киеве с помощью гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Воздушные силы ВСУ опровергли это заявление.

В Белом доме заявили, что не могут подтвердить сообщения о поражении системы "Patriot" в Украине. В то же время в США допустили, что комплекс мог быть поврежден.