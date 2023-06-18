Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь Путина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 22:22
Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь Путина
системы Patriot, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине не уничтожено ни одной системы Patriot.

Источник: вечернее обращение президента

Реклама:

Прямая речь: "Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши "Петриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного "Петриота" не уничтожено!"

Детали: Зеленский рассказал, что за неделю украинские защитники неба нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.

"Уничтожено за 7 дней почти 3 десятка ракет и около полусотни ударных дронов. Отдельно отмечу защитников неба Киевщины, 96 киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы уничтожила под Киевом 5 комплексов Patriot и может уничтожить любое здание в центре Киева.

Ранее Минобороны России заявляло о якобы уничтожении зенитного ракетного комплекса "Patriot" в Киеве с помощью гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Воздушные силы ВСУ опровергли это заявление.

В Белом доме заявили, что не могут подтвердить сообщения о поражении системы "Patriot" в Украине. В то же время в США допустили, что комплекс мог быть поврежден.

Темы: ЗеленскийPatriotвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: