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У Львові було три влучання у критично важливий об’єкт − голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 20 червня 2023, 09:16
У Львові було три влучання у критично важливий об’єкт − голова ОВА
Ліквідація пожежі. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Три влучання в об’єкт критичної інфраструктури зафіксовано у результаті нічної атаки росіян по Львову, але люди не постраждали.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

​​Пряма мова Козицького: "Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Поцілили у критично важливий об’єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа".

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Деталі: Голова ОВА подякував українським захисникам протиповітряної оборони, адже масштаби біди могли бути значно більші, і фахівцям ДСНС, які працювали над ліквідацією загоряння.

Козицький додав, що за час тривоги отримав низку скарг від жителів області через укриття.

Він також закликав усіх власників та балансоутримувачів сховищ слідкувати за тим, щоб під час тривоги вони були відчинені і в належному стані.

"Будемо реагувати (на зачинені і непридатні укриття − ред.). Якщо ви знаєте, що десь на Львівщині укриття зачинені чи непридатні, телефонуйте на гарячу лінію області за номером 112", − наголосив Козицький.

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Теми: Львівбезпілотникивибух
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