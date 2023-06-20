У Львові було три влучання у критично важливий об’єкт − голова ОВА

Три влучання в об’єкт критичної інфраструктури зафіксовано у результаті нічної атаки росіян по Львову, але люди не постраждали.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

​​Пряма мова Козицького: "Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Поцілили у критично важливий об’єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа".

Деталі: Голова ОВА подякував українським захисникам протиповітряної оборони, адже масштаби біди могли бути значно більші, і фахівцям ДСНС, які працювали над ліквідацією загоряння.



Козицький додав, що за час тривоги отримав низку скарг від жителів області через укриття.

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Він також закликав усіх власників та балансоутримувачів сховищ слідкувати за тим, щоб під час тривоги вони були відчинені і в належному стані.

"Будемо реагувати (на зачинені і непридатні укриття − ред.). Якщо ви знаєте, що десь на Львівщині укриття зачинені чи непридатні, телефонуйте на гарячу лінію області за номером 112", − наголосив Козицький.

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