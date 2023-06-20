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Во Львове было три попадания в критически важный объект − глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 20 июня 2023, 09:16
Во Львове было три попадания в критически важный объект − глава ОВА
Ликвидация пожара. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Три попадания в объект критической инфраструктуры зафиксировано в результате ночной атаки россиян по Львову, но люди не пострадали.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "Шахед". Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар".

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Детали: Глава ОВА поблагодарил украинских защитников противовоздушной обороны, поскольку масштабы беды могли быть значительно больше, и специалистов ГСЧС, которые работали над ликвидацией возгорания.

Козицкий добавил, что за время тревоги получил ряд жалоб от жителей области на укрытия.

Он также призвал всех владельцев и балансодержателей убежищ следить за тем, чтобы во время тревоги они были открыты и в надлежащем состоянии.

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"Будем реагировать (на закрытые и непригодные укрытия − ред.). Если вы знаете, что где-то на Львовщине укрытия закрыты или непригодны, звоните на горячую линию области по номеру 112", − подчеркнул Козицкий.

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Темы: Львовбеспилотникивзрыв
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