Во Львове было три попадания в критически важный объект − глава ОВА
Три попадания в объект критической инфраструктуры зафиксировано в результате ночной атаки россиян по Львову, но люди не пострадали.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь Козицкого: "Около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "Шахед". Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар".
Детали: Глава ОВА поблагодарил украинских защитников противовоздушной обороны, поскольку масштабы беды могли быть значительно больше, и специалистов ГСЧС, которые работали над ликвидацией возгорания.
Козицкий добавил, что за время тревоги получил ряд жалоб от жителей области на укрытия.
Он также призвал всех владельцев и балансодержателей убежищ следить за тем, чтобы во время тревоги они были открыты и в надлежащем состоянии.
"Будем реагировать (на закрытые и непригодные укрытия − ред.). Если вы знаете, что где-то на Львовщине укрытия закрыты или непригодны, звоните на горячую линию области по номеру 112", − подчеркнул Козицкий.
Предыстория:
- Около 05:00 городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе и области прогремели взрывы.
- Во время воздушной атаки на Львов ночью 20 июня россияне предварительно попали в объект критической инфраструктуры, люди не пострадали.
- Во Львове были вынуждены изменить маршруты общественного транспорта из-за ночной атаки российских беспилотников.