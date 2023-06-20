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"ДТП під наркотиком": Ар’єва складає мандат депутата Київради

Ірина БалачукВівторок, 20 червня 2023, 12:09
ДТП під наркотиком: Ар’єва складає мандат депутата Київради
Ярина Ар'єва. Фото з Facebook

Депутатка Київради Ярина Ар’єва, підозрювана у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками, вирішила скласти повноваження депутата.

Джерело: Ар'єва у Facebook

Пряма мова Ар’євої: "Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо − суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу".

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Деталі: Вона заявила, що "не збирається втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони".

Ар’єва також не визнає обвинувачення в перебуванні у стані наркотичного спʼяніння і каже, що доводитиме це в суді, "як звичайна громадянка". 

 

"З потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень.

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Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти", − підсумувала Ар’єва.

Що було раніше: 19 червня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Ар’євій з нічного на цілодобовий домашній арешт.

Передісторія: 

  • 23 травня правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. 
  • Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo", наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. 
  • Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
  • Депутатка заявила, що визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".
  • Пресслужба прокуратури спростовувала заяви Ар'євої, покроково відтворюючи картину дорожньо-транспортної пригоди.

Теми: КиїврадаДТП
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