"ДТП під наркотиком": Ар’єва складає мандат депутата Київради

Депутатка Київради Ярина Ар’єва, підозрювана у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками, вирішила скласти повноваження депутата.

Джерело: Ар'єва у Facebook

Пряма мова Ар’євої: "Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо − суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу".

Деталі: Вона заявила, що "не збирається втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони".

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Ар’єва також не визнає обвинувачення в перебуванні у стані наркотичного спʼяніння і каже, що доводитиме це в суді, "як звичайна громадянка".

"З потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень.

Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти", − підсумувала Ар’єва.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 19 червня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Ар’євій з нічного на цілодобовий домашній арешт.

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