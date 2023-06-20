Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"ДТП под наркотиком": Арьева слагает мандат депутата Киевсовета

Ирина БалачукВторник, 20 июня 2023, 12:09
ДТП под наркотиком: Арьева слагает мандат депутата Киевсовета
Ярина Арьева. Фото из Facebook

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями, решила сложить полномочия депутата.

Источник: Арьева в Facebook

Прямая речь Арьевой: "Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно − суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения". 

Детали: Она заявила, что "не собирается убегать от ответственности, как не сбежала из Киева в первые дни полномасштабного вторжения, а пошла в тероборону".

Реклама:

Арьева также не признает обвинения в пребывании в состоянии наркотического опьянения и говорит, что будет доказывать это в суде, "как обычная гражданка".

 

"С потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении. Полгода назад, когда во время блэкаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное для помощи этой женщине. Мне изначально очень жаль, что я нанесла человеку повреждения.

ВИДЕО ДНЯ

Спасибо избирателям, которые ранее проголосовали за меня. Извините, что пришлось уйти", − подытожила Арьева.

Что было раньше: 19 июня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест.

Предыстория:

  • 23 мая правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.
  • Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.
  • Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. 
  • Депутат заявила, что признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией".
  • Пресс-служба прокуратуры опровергала заявления Арьевой, пошагово воспроизведя картину дорожно-транспортного происшествия.

Темы: КиевсоветДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Киевсовет
Депутата Киевсовета Трубицына объявили в международный розыск
В ГУР объяснили, почему Буданов помог "слуге" Трубицыну выехать за границу
Депутат-"слуга" Трубицын выехал из Украины благодаря письму от Буданова - "Схемы"
Последние новости
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
14:10
видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал
14:06
Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса
13:58
Президент Литвы: Прибыл в Киев с главным месседжем – место Украины в НАТО
Все новости...
Реклама: