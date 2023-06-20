"ДТП под наркотиком": Арьева слагает мандат депутата Киевсовета
Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями, решила сложить полномочия депутата.
Источник: Арьева в Facebook
Прямая речь Арьевой: "Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно − суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения".
Детали: Она заявила, что "не собирается убегать от ответственности, как не сбежала из Киева в первые дни полномасштабного вторжения, а пошла в тероборону".
Арьева также не признает обвинения в пребывании в состоянии наркотического опьянения и говорит, что будет доказывать это в суде, "как обычная гражданка".
"С потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении. Полгода назад, когда во время блэкаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное для помощи этой женщине. Мне изначально очень жаль, что я нанесла человеку повреждения.
Спасибо избирателям, которые ранее проголосовали за меня. Извините, что пришлось уйти", − подытожила Арьева.
Что было раньше: 19 июня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест.
Предыстория:
- 23 мая правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.
- Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.
- Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.
- Депутат заявила, что признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией".
- Пресс-служба прокуратуры опровергала заявления Арьевой, пошагово воспроизведя картину дорожно-транспортного происшествия.