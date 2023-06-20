"ДТП под наркотиком": Арьева слагает мандат депутата Киевсовета

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями, решила сложить полномочия депутата.

Источник: Арьева в Facebook

Прямая речь Арьевой: "Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно − суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения".

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Детали: Она заявила, что "не собирается убегать от ответственности, как не сбежала из Киева в первые дни полномасштабного вторжения, а пошла в тероборону".

Арьева также не признает обвинения в пребывании в состоянии наркотического опьянения и говорит, что будет доказывать это в суде, "как обычная гражданка".

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"С потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении. Полгода назад, когда во время блэкаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное для помощи этой женщине. Мне изначально очень жаль, что я нанесла человеку повреждения.

Спасибо избирателям, которые ранее проголосовали за меня. Извините, что пришлось уйти", − подытожила Арьева.

Что было раньше: 19 июня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест.

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