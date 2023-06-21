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"Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський прокоментував ганебний випад Путіна

Валентина РоманенкоСереда, 21 червня 2023, 14:26
Король антисемітизму після Гітлера: Зеленський прокоментував ганебний випад Путіна
Володимир Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував світовій спільноті за підтримку після образливого висловлювання президента РФ Володимира Путіна, який назвав українського лідера "ганьбою єврейського народу".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю BBC

Деталі: Журналіст зокрема запитав українського президента про його реакцію на те, як глава РФ Путін минулого тижня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу." Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включно з дідом, і було очевидно, що питання застало його зненацька, пише ВВС.

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Він глибоко зітхнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім упевнений, як відповісти на запитання.

Пряма мова: "Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але ж він другий король антисемітизму (king of antisemitism) після Гітлера.

І це говорить президент. Цивілізований світ не може так висловлюватися. Але для мене було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку".

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Передісторія:

  • Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".
  • Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору, що в Україні немає неонацистів і що Зеленським пишається весь світ.
  • Єврейська конфедерація України зазначила, що Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації.

Теми: ЗеленськийПутінєвреї
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