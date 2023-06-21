"Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський прокоментував ганебний випад Путіна

Президент Володимир Зеленський подякував світовій спільноті за підтримку після образливого висловлювання президента РФ Володимира Путіна, який назвав українського лідера "ганьбою єврейського народу".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю BBC

Деталі: Журналіст зокрема запитав українського президента про його реакцію на те, як глава РФ Путін минулого тижня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу." Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включно з дідом, і було очевидно, що питання застало його зненацька, пише ВВС.

Реклама:

Він глибоко зітхнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім упевнений, як відповісти на запитання.

Пряма мова: "Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але ж він другий король антисемітизму (king of antisemitism) після Гітлера.

І це говорить президент. Цивілізований світ не може так висловлюватися. Але для мене було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: