"Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський прокоментував ганебний випад Путіна
Президент Володимир Зеленський подякував світовій спільноті за підтримку після образливого висловлювання президента РФ Володимира Путіна, який назвав українського лідера "ганьбою єврейського народу".
Джерело: Зеленський в інтерв'ю BBC
Деталі: Журналіст зокрема запитав українського президента про його реакцію на те, як глава РФ Путін минулого тижня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу." Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включно з дідом, і було очевидно, що питання застало його зненацька, пише ВВС.
Він глибоко зітхнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім упевнений, як відповісти на запитання.
Пряма мова: "Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але ж він другий король антисемітизму (king of antisemitism) після Гітлера.
І це говорить президент. Цивілізований світ не може так висловлюватися. Але для мене було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку".
Передісторія:
- Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу".
- Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору, що в Україні немає неонацистів і що Зеленським пишається весь світ.
- Єврейська конфедерація України зазначила, що Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації.